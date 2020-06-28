شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار.. عمرو الليثي يحرر محضرًا ضد قناة النهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذر الاعلامي الدكتور عمرو الليثي عن الاستمرار في العمل في قناه النهار وطلب من محاميه طارق جميل سعيد بابلاغ القناه باعتذاره بشكل رسمي عن الاستمرار في العمل.

وكانت شبكة تليفزيون النهار قد تعاقدت مع الإعلامي عمرو الليثي رئيسا لقنوات الشبكة، منذ سبتمبر ٢٠١٨، بالاضافة إلى تقديمه برنامج واحد من الناس على شاشة القناة.

من ناحية أخرى، علمت «المصري اليوم» من مصادرها تحرير «الليثي» محضرًا بقسم زايد برقم «٢٠٣١» إداري بتاريخ ٢٤ يونيو الجاري، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه لمدة ٦ أشهر.