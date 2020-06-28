شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تضع قواعد عودة الموظفين للعمل بإجراءات إحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قواعد عودة الموظفين للعمل حيث قررت أنه فى إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبناء عليه فقد قررت عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتباراً من صباح اليوم الاحد الموافق 28 يونيو مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة .

وقد استثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابون بأمراض مزمنة منها الكبد والاورام والكلى والامراض التنفسيه الحادة وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي . كما يمنح الموظفين الذين تثبت اصابتهم بفيروس كورونا المستجد اجازة مرضية استثنائية بحد أدني أربعة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقاً للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد اصابته . كما يمنح ايضاً إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس .

اكدت القباج على الموظفين ضرورة مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الاجتماعي ونظافة الايدي باستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس وقد قامت الوزارة بتوفير الكمامات والمطهرات لهذا الغرض.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم الثلاثاء الماضى عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي. وأضاف مجلس الوزراء: لو هناك احتياج لعودة كامل العمالة في قطاع ما، للوزير إرجاع القطاع بالكامل".

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهى والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

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2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.​