شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات دولية من ميلانو والرياض والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة اليوم الأحد 4 رحلات دولية قادمة من ميلانو والكويت والرياض وعلى متنهم حوالى 480 عالق.

و صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة لشركة مصر للطيران القادمة من إيطاليا كما أستقبل رحلتين قادمتان من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى رحلة قادمة من الكويت وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وكان وزير الطيران المدني ، أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.