شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 20 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 4 سفن حاويات و12 سفينة بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة مع استمرار اجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا.
و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45033 طن تشمل 8592 طن فوسفات و17500 طن علف بنجر و 14000 طن ميثانول و4570 طن مولاس و371 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41760 طن تشمل 2463 طن حديد و 30100 طن ذرة و 850 طن كالسيوم فلوريد و 3900 طن زيت طعام و3447 طن مواسير و1000 طن كبريت .
بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وفراولة ) وخضروات ( بطاطا وبطاطس و بامية وخضروات مجمدة وفاصوليا ) وحاصلات زراعية ( ثوم وبردقوش وبصل و أرز ) يتم تصديرها إلى كل من الجزائر و الإمارات والأردن و المغرب وفرنسا وبريطانيا والهند وهولندا ومالطا وسلوفينيا وألمانيا .
كما بلغ عدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 933 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50615 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80797 طنا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2705 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، في حين غادر عدد 1922 شاحنة منها 861 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 40763 من البضائع العامة .
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