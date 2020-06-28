شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مصر للطيران تغادر لماليزيا وعلى متنها 301 عالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد رحلة شركة مصر للطيران رقم 3084 وعلى متنها 301 راكب من جنسيات مختلفة فى طريقها إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور وقالت مصادر بالمطار أن الرحلة تعد واحدة من الرحلات الإستثنائية لإجلاء العالقين ومن لديهم إقامات دائمة هناك ويشهد تشغيل الرحلات الإستثنائية حالة تراجع بعد إعلان العديد من دول إستئناف حركة الطيران الطبيعة فى الأول من يوليو المقبل كما أعلنت مصر مؤخرا.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.

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