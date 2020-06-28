شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 780 مصريا قادمين من السعودية والإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم 780 مصريا من العالقين بالسعودية والإمارات والكويت ،وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة لشركة طيران العربية قادمة من الدمام تقل 174 مصريا ، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من جدة علي متنها 220 مصريآ ، ورحلة للخطوط الجوية الكويتية تقل 212 مصريآ ، ورحلة لطيران العربية قادمة من الشارقة وتقل 174 مصريا ،وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار ، أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.