أمن القاهرة يكشف لغز سرقة ربة منزل وابنتها بالإكراه في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز سرقة هاتفي محمول من ربة منزل وابنتها بالإكراه، إذ تبين أنّ عاطلين دخلا عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض وسرقة (هاتفي محمول) كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ونجلتها، مقيمتان بدائرة القسم) بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصين عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة (هاتفي محمول) كرها عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجني عليهما تعرفا على أحدهما (عاطل "له معلومات جنائية").

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قام بالاشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما اقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار.

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين الهاربين وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين، واتهما العاطلين بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.