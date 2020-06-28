ضبط شخصين لقيامهما بتحطيم ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بتحطيم ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك بمنطقة عين شمس. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد بضبط شخصَين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالعبث بماكينة الصراف الآلي "تابعة لأحد البنوك" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإحداث تلفيات بها وبحوزتهما دراجة نارية. Advertisements وبإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية. وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلي المُشار إليها باستخدام قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما استعادة كارت الائتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالي منها "لحدوث خلل ببرنامج التشغيل وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة". تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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