إحباط توريد 21 طن قمح "مسوس" للشركة العامة للصوامع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تاجر حبوب "مورد أقماح" حال توريده كميات من الأقماح المحلية قدرت (21,780 طن "أقماح محلية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" ومخزنة باعتبارها حصاد موسم 2020، لإحدى الشون التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بدائرة قسم شرطة العامرية أول (مديرية أمن الإسكندرية) طبقا لما ورد بتقرير لجنة استلام الأقماح بالشونة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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