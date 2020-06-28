حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي انتصرت فيها إرادة الشعب المصري، للتخلص من جماعة إرهابية أرادت استلاب هويته.

وأضاف زين في بيان له اليوم الأحد: "وحمى هذه الإرادة جيش مصر وشرطتها وقدموا أرواحهم لإنقاذ البلاد من مخططات الشر والتخريب، وعلى رأسهم ابن مصر المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تولى قيادة الوطن في فترة هي الأخطر والأصعب عمل خلالها على تصحيح المسار نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، ووضع مصر على الطريق الصحيح طريق التنمية والبناء والاستقرار، ولا تزال تبذل من الجهود المضنية، لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، ورغم كل التحديات الجسام والمؤامرات التي لا تزال تحاك من الكارهين والحاقدين، ولكن بتكاتف شعب مصر وكافة مؤسسات الدولة المصرية مع قيادتها الوطنية قادرين على مجابهة تلك التحديات والتصدي لمحاولات بائسة ويائسة تستهدف النيل من استقرار وأمن وتقدم وطننا الغالي".