بعد تعرضه لحريق.. القوات البحرية تنقذ لنش صيد في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن القوات البحرية واصلت جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية، ونجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ بلنص صيد يدعى "الملكة فريدة" على متنه 6 فرد بعد تعرض البلنص للحريق.

وتلقت قاعدة السويس البحرية، إشارة استغاثة تفيد بتعرض لنش الصيد لحريق وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع 2 وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية، بأقصى سرعة إلى موقع البلنص المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ.

وأخلت عناصر القوات البحرية، الأفراد وقدمت الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة، واقتيد البلنص المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لايؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس.