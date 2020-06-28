أخبار مصر | غضب بين "الصيادلة" بسبب التعنت في صرف الدعم لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب بين "الصيادلة" بسبب التعنت في صرف الدعم لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت نقابة الصيادلة خطابا للدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية، بشأن التعنت في صرف الدعم للصيادلة المصابين فيروس كورونا مقارنة بالأطباء وتمييز في المعاملة بين أعضاء الفريق الطبي الواحد.

وقالت النقابة في خطابها: ردت الينا العديد من الشكاوى من السادة الصيادلة بشأن ما يلقوه من تعنت في صرف دعم الاتحاد للمصابين بالكورونا تارة بطلب ختم النسر وتارة تقرير من جهة العمل وتارة بطلب برنت تامينات لمن يعملون في صيدليات وتارة اثبات ممارسة العمل لمن هم فوق سن المعاش، مما يعد تعنت في صرف الدعم للصيادلة مقارنة بالاطباء وتمييز في المعاملة بين أعضاء الفريق الطبي الواحد.

وأضاف الخطاب: إذا كان هذا مطلبكم وشرطكم لصرف الإعانة فكان الاولي بكم الحفاظ علي حياة وكرامة الأعضاء بإستئجار مستشفي لعلاجهم أوإيجاد وسائل تشخيص تمكنهم من معرفة حالتهم الصحية، الا انكم بإشتراطتكم هذه تمارسون الضغوط على الصيادلة وكأنهم ليسوا اعضاء في الاتحاد او كأنهم متحايلين يتفننوا في التحايل في المستندات للحصول على الدعم وهذا منتهي التعسف والمهانة على الرغم من معاناتهم المرض وامكانية نقل العدوي الي ذويهم وهو الشيء الذي لن نرضاه لزملائنا ولن نقبل به ابدا.

وطالب الخطاب بإعلان شروط صرف المنحة والتي يجب ان تخلو من تلك الشروط السابقة خاصة وأنه كما تعلمون ليس هناك مكان في المستسفيات الحكومية ومعظم الزملاء بعد تشخيصهم يكونوا في عزل منزلي.

واستكمل الخطاب: ان كان لابد من التدقيق فلتطلبوا بجانب التقرير ادوات التشخيص للاطلاع عليها مثل pcr x ray or ct_scan وبالطبع أنتم كأطباء يمكنكم التأكد من الإصابة من خلال الإطلاع على هذه التقارير.

وتابع: كفانا تعسفًا وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فى التعامل مع اعضاء الفريق الطبى الواحد بما يحمل فى طياته الإمتهان للصيادلة ومهنة الصيدلة.