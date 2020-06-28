أخبار مصر | غضب بين "الصيادلة" بسبب التعنت في صرف الدعم لمصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غضب بين "الصيادلة" بسبب التعنت في صرف الدعم لمصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسلت نقابة الصيادلة خطابا للدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية، بشأن التعنت في صرف الدعم للصيادلة المصابين فيروس كورونا مقارنة بالأطباء وتمييز في المعاملة بين أعضاء الفريق الطبي الواحد.
وقالت النقابة في خطابها: ردت الينا العديد من الشكاوى من السادة الصيادلة بشأن ما يلقوه من تعنت في صرف دعم الاتحاد للمصابين بالكورونا تارة بطلب ختم النسر وتارة تقرير من جهة العمل وتارة بطلب برنت تامينات لمن يعملون في صيدليات وتارة اثبات ممارسة العمل لمن هم فوق سن المعاش، مما يعد تعنت في صرف الدعم للصيادلة مقارنة بالاطباء وتمييز في المعاملة بين أعضاء الفريق الطبي الواحد.
وأضاف الخطاب: إذا كان هذا مطلبكم وشرطكم لصرف الإعانة فكان الاولي بكم الحفاظ علي حياة وكرامة الأعضاء بإستئجار مستشفي لعلاجهم أوإيجاد وسائل تشخيص تمكنهم من معرفة حالتهم الصحية، الا انكم بإشتراطتكم هذه تمارسون الضغوط على الصيادلة وكأنهم ليسوا اعضاء في الاتحاد او كأنهم متحايلين يتفننوا في التحايل في المستندات للحصول على الدعم وهذا منتهي التعسف والمهانة على الرغم من معاناتهم المرض وامكانية نقل العدوي الي ذويهم وهو الشيء الذي لن نرضاه لزملائنا ولن نقبل به ابدا.
وطالب الخطاب بإعلان شروط صرف المنحة والتي يجب ان تخلو من تلك الشروط السابقة خاصة وأنه كما تعلمون ليس هناك مكان في المستسفيات الحكومية ومعظم الزملاء بعد تشخيصهم يكونوا في عزل منزلي.
واستكمل الخطاب: ان كان لابد من التدقيق فلتطلبوا بجانب التقرير ادوات التشخيص للاطلاع عليها مثل pcr x ray or ct_scan وبالطبع أنتم كأطباء يمكنكم التأكد من الإصابة من خلال الإطلاع على هذه التقارير.
وتابع: كفانا تعسفًا وسياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فى التعامل مع اعضاء الفريق الطبى الواحد بما يحمل فى طياته الإمتهان للصيادلة ومهنة الصيدلة.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.