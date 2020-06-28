أخبار مصر | الصحة العالمية تحسم الجدل: "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية تحسم الجدل: "لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن التخلص من انتشار فيروس كورونا المستجد يتطلب التزام الحكومات والمجتمعات جنبا إلى جنب مع ضرورة الانتباه الدائمة.

وقال مدير الصحة العالمية على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يمكن التغلب على ‪COVID19‬ بكل التزام الحكومة والمجتمع. لكنك تقول بحق، يجب أن نظل يقظين. لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان. سويا".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أن 9،2 مليون مصاب بكورونا في العالم و480 ألف وفاة، مضيفا أن فيروس كورونا يتراجع في أوروبا ويتفشى في العالم.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من ارتفاع جديدة فى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع رفع القيود فى عدد من الدول الأوروبية.

وحذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، من وجود عجز فى أسطوانات الأوكسجين التى يحتاجها مرضى الحالات الصعبة والشديدة من فيروس كورونا، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة، موضحا أن ترك مرضى فيروس كورونا ‪COVID-19‬ أصحاب المضاعفات الشديدة بدون علاج، يحرم الخلايا والأعضاء من الأكسجين الذى تحتاجه، ما يؤدى فى النهاية إلى فشل الأعضاء والموت.

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كما قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس كذلك من أن الجائحة تنتشر بدرجة أكبر.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2708 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".