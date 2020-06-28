أخبار مصر | 3 بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب بتهمة تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 بلاغات ضد حسين خيري وشيرين غالب بتهمة تحريض الأطباء على الامتناع عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية علي محمدي، والمحاميان جلال خليل عبدالرحمن، ومحمد عبدالفتاح نعمان، بلاغات ضد حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، لإصادرهما بيان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت البلاغات، إن البيان يتضمن الزعم بنقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية لدى وزارة الصحة وتحريض الأطباء بعدم العمل بمستشفياتها بحجة عدم مراعاتها اشتراطات الأمان وتم قيدها بأرقام 2804، 2803 قصر النيل، 2801 أول دمياط.