شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «حاسبات مصر الدولية» يبتكرون فكرة لمتابعة المزارع السمكية بالذكاء الاصطناعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مجموعة من طلاب كلية المعلومات والحاسبات بجامعة مصر الدولية بتنفيذ فكرة جديدة وتقديمها كمشروع للتخرج لسنة (2020) عن التحليل والمتابعة الآلية لبيئة المزارع السمكيه باستخدام الذكاء الاصطناعى .

ولأهمية المشروع تم نشر فكرته ونتائجه في كبرى المؤتمرات العلمية التابعة لمؤسسة «ieee» المهتمه بالتقدم العلميّ والتقنيّ في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيّة والحاسبات.

وشارك في إعداد البمشروع الطلاب: «أحمد وليد زنون، مريم اسماعيل عبدالقادر، هدير مدحت بركات، كريم أسامة».

وتابع الطلاب خلال مراحل تنفيذ المشروع الدكتورة ترجى محيى غانم والدكتور اشرف عبدالرؤوف مشرف عام على المشروعات بالجامعة، وراجع المادة العلمية عن الأسماك الدكتور أيمن عمار رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق والدكتور حسين خلف الله مستشار الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهازمشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويهدف مشروع تخرج الطلاب إلى حماية المزارع السمكية من النفوق المفاجئ عن طريق الكشف المبكر لامراض الأسماك ومتابعة وتحليل حركة الأسماك بالأحواض، كما يرسل النظام إشعارًا من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب لإخطار من يهمه الامر بالتغيرات وظروف المزرعة البيئية التي قد تهدد سلامة المزرعة السمكية.

و تم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تشمل جهاز راسبيري باي موصل بكاميرا، وأجهزة استشعار لقياس درجة الحرارة ومعدل الأكسجين والهيدروجين بالمياه لالتقاط صور الأسماك تحت المياه ومن ثم يتم تمرير البيانات وتخزينها في جهاز الحاسب الالى الذي يقوم بمعالجتها.

في المرحلة الثانية تضمن المعالجة جزئين الأول متعلق بتتبع حركة الاسماك عن طريق عرض احداثيات الاسماك وتحليل حركتها باستخدام الذكاء الصناعي للكشف عن أي سلوك غير طبيعي في بيئة المزرعة.

والجزء الثانى يقوم بالكشف عن الامراض من خلال الصور الدورية للاسماك ويبدأ الكشف عن الامراض عن طريق المعالجة المسبقة وتجزئة المناطق المصابة وأخيرا تحديد نوع المرض.

وأخيرًا يرسل النظام إشعارًا من خلال تطبيق جوال أو تطبيق ويب لإخطار من يهمه الأمر بالتغيرات وظروف المزرعة البيئية التي قد تهدد سلامة المزرعة.

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كما أن البرنامج يمكنه متابعة كافة اعراض الامراض التي تظهر من حركة الأسماك مثل سباحة الأسماك ببطئ والحركة السريعة والمتقطعة والدائرية للأسماك من مكان لآخر قبل النفوق وحدوث خسائر فادحة في إنتاج المزارع السمكية.

ومن أهم التحديات التي واجهت فريق المشروع نقص البيانات والبحوث العلمية عن أمراض الأسماك المنتشرة في مصر وصعوبة تتبع سلوك الأسماك بسبب التحركات السريعة، والمظهر المماثل، والكثافة العالية للمزارع السمكية مما يعوق التعرف التلقائي على المرض وصعوبة الرؤيا لعدم نظافة المياه لأنه وفقا للقانون المصري لا يسمح بالاستزراع السمكى إلا في مياه الصرف الزراعى ولهذا فهو مناسب للمزارع البحرية والأحواض الصغيرة.

وكانت كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية اعتمدت سياسة تعليمية متطورة تقضي بتحفيز الطلاب لحل مشاكل حقيقية في مشروعات تخرجهم كما تدعم الجامعة نشر الأفكار المبتكرة في المؤتمرات والمجلات العلمية الدولية المحكمة مما نتج عنه 17 بحثا منشورا ومحكما من كبار العلماء والمتخصصين