شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة صرف صحي بالشهداء بتكلفة 120 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بدناصور مركز الشهداء «تسليم إبتدائى» والمقام على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه، ويضم 3 محطات رفع وشبكات إنحدار ويخدم قرى (دناصور- زاوية البقلي – بشتامي ) بإجمالى عدد 30 ألف نسمة.

رافق المحافظ سكرتير عام المحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ورئيس مركز ومدينة الشهداء، يأتى ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي وإزالة كافة المعوقات لضمان الإلتزام بالجدول الزمنى المحدد لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وتفقد المحافظ غرفة التحكم والتشغيل والمعمل واستمع لشرح تفصيلى من رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى عن مكونات ومراحل تشغيل المحطة والتى تعمل بطاقه تصميمية 10 ألاف م3/ يوم ومن المتوقع أن تعمل بطاقة مستقبلية 15 ألف م3/ يوم، مشيراً إلى أن المحطة تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي ثنائياً بنظام أحواض التهوية SBR وبأطوال شبكات إنحدار 21كم بإجمالى عدد وصلات منزلية 4600 غرفة.

كما تفقد المدخل والمعالجة المبدئية والتى تضم عدد 2 مصفاة ميكانيكية و1 مصفاة يدوية و2 حوض فاصل الرمال والزيوت والشحوم وكذا طلمبات الحمأة الزائدة وحوض (1) SBR وأحواض التجفيف، وقد أكد المحافظ على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح أبوليمون أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على إحداث طفرة ملموسة على مستوي كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلى وضع كافة الامكانيات والآليات التي تتوافر لدي المحافظة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

وفى سياق متصل تابع محافظ المنوفية الأعمال النهائية لموقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 مليون جنيه والمقام على مساحة 4500 م ومكون من مبني اداري وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه، حيث وجه المحافظ بتكثيف الأعمال والمتابعة الدورية لضمان سرعة الإنتهاء منه في أقرب وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل لقاطنى مركز الشهداء.

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وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على ارض الواقع ميدانيا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز.

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى