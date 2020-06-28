شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة شهر لسداد رسوم طلبات تقنين أراضي الدولة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت محافظة الجيزة مقدمي طلبات التقنين الخاصة بالأراضى أملاك الدولة بسرعة تسديد الرسوم قبل توقيع الغرامات عليهم.
وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الأحد، إن «أصحاب الطلبات التي حصلت على أذونات سداد ولم يقوموا بالسداد أو لم يخطروا المحافظة بهذا السداد عليهم سرعة سداد تلك الرسوم حتي يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو بدون غرامة مالية».
وأضاف البيان: «لمن لم يقم بالسداد حتى هذا التاريخ ولمدة شهر يبدأ من أول يوليو يضاف غرامة تأخير قدرها 2% من إجمالى المبلغ المحدد، وبعد إنتهاء هذه المدة دون السداد سيتم شطب المواطن من سجلات المنظومة الإلكترونية ويحق للدولة قانوناً التصرف في الأرض بما عليها».
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