شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 636 حالة إصابة بكورونا من أبناء بني سويف منذ بداية ظهور الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة والسكان ببنى سويف، أن العدد الإجمالى للحالات المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 636 حالة منذ تسجيل وظهور حالات إصابة بين أبناء المحافظة وحتى اليوم، شاملة كافة الحالات التي كانت محتجزة في مستشفيات عزل خارج المحافظة، وتلك التي كان قد تم عزلها داخل مستشفيات بنى سويف أو في مقر العزل بالمدينة الجامعية، التي تم تخصيصها لهذا الغرض، حيث تلقت تلك الحالات الرعاية والعلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

من جهته، أشاد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالجهود المشرفة التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الأطقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، مقدمين أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.

فيما أشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إلى المتابعة المستمرة واليومية من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي يقوم بها أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة، في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.