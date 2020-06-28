شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى وخروج 21 حالة من مصابي فيروس كورونا بعزل قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحى، خروج 21 حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء خلال فترة تلقيهم العلاج بعزل بالمستشفى.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، احتفل المستشفى بتعافى وخروج 21 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم، من بينهم حالات من كبار السن واستشارى جراحة عامة بالمستشفى مشيرا ان المستشفى تمكن منذ قرار تحويلها إلى حجر صحي، من تحقيق نتائج طيبة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتى يتم تحويلها من مستشفيات الفرز بالمحافظة طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة

وأشار الديب، إلى أن اجمالى الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ 97 حالة تعافى، بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، واهتمام ورعاية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفى والتى لا تتوانى عن خدمة المرضى خلال فترة العلاج.