شكرا لقرائتكم خبر عن من سعاد حسني لمايا دياب.. خبيرة تجميل تُجسد شخصيات الفنانين بالمكياج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشعلت خبيرة التجميل، زينة النجار، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لقدرتها على تجسيد العديد من الفنانات بالمكياج.
واستطاعت خبيرة التجميل من خلال المكياج، تجسيد الفنانات سعاد حسني ومايا دياب، وكيم كاردشيان وغيرهن من المطربات والفنانات.
ولاقت زينة الآلاف من التعليقات المعجبة بفنها، لقدرتها على تجسيد الفنانات بسهولة ويسر من خلال المكياج.
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