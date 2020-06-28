شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 69 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن شفاء عدد 69 حالة من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا المستجد في محافظة شمال سيناء، وذلك بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، على أن اجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 188 حالة، حيث تم حجزهم وسحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمه وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحليلها.

وردت نتائج جميع العينات والتي تفيد سلبية 44 حالة وايجابية 39 حالة أخرى وهناك 11 حالة لا زالت تحت البحث، بجانب عزل 94 حالة منزليًا بدون أخذ عينات «شفاء 52 حالة-42 حالة تحت العزل».

وأشار شوكة إلى وفاة 8 حالات (6 حالات من العريش وحالة من الشيخ زويد وحالة أخرى من نخل بوسط سيناء) من الحالات الايجابية وشفاء 17 حالة وحجز 6 حالات بمستشفى العريش العام و3 حالات بمستشفى بئر العبدالمركزي وعزل 5 حالات منزليًا.