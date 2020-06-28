شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لعدم صرف العلاوات الـ 5 لعمال «مصر إيران والتوريدات البحرية» بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم الأحد، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور مصطفي مدبولي حول حرمان المئات من أصحاب المعاشات من عمال شركة مصر ايران للغزل والنسيج بالسويس والتوريدات البحرية، من صرف العلاوات الخمس المقرر صرفها الأربعاء القادم.

وقال النائب أن طلب الإحاطة يأتي استنادا وإعمالاً لنص المادة (134) من الدستور والماده ( 197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه طلب إحاطة عاجلة حول حرمان المئات من أصحاب المعاشات من عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج بالسويس، والتوريدات البحرية من صرف العلاوات الخمس المقرر صرفها الأربعاء القادم.

كان قد اشتكى المئات من أصحاب المعاشات من عمال شركة مصر إيران للغزل والنسيج والتوريدات البحرية من عدم وجود أسمائهم ضمن قاعدة البيانات على الموقع الاكتروني للتأمينات والمعاشات لصرف العلاوات الخمسة وهو ما يعد مخالفة للدستورية والقانون.

وطالب النائب بسرعة توجيه طلب الإحاطة العاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي لأهميته، إعمالاً للدستور والقانون ولائحة المجلس مع إحالة الموضوع إلى لجنة القوى العاملة.