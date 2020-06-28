شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة»: حققنا أعلى عائد في تاريخ «الأوقاف».. ورئيس «دينية النواب»: «هل أعطيتم الفقراء حقهم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن هيئة الأوقاف حققت أعلى عائد شهري وسنوي في تاريخها منذ الإنشاء على الإطلاق، وهو ما سيساهم في تأمين مرتبات الهيئة بالكامل لمدة عام قادم دون أي مشاكل.

وقال «جمعة» خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الأحد: «الإيرادات والأرباح لهيئة الأوقاف تجاوزت المليار ونصف وحققنا هذا الشهر فقط ٢٤٦ مليون جنيه».

وعلق الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، قائلا: «هل أعطيتم الفقراء حقهم من هذه الأموال».

ورد الوزير، قائلا: «تم ذلك والحد الأدني من البر للفقراء ٢٥٪‏ من صافي الإيرادات وفق المقاييس الشرعية».