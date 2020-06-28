شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بالمناطق الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، اجتماعاً موسعاً عبر «الفيديو كونفرانس»، وفريق عمل الوحدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP PforR) بمرحلتيه الأولى والثانية، واللتين يتم تمويلهما من خلال قرض من كل من البنك الدولي والبنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية بمحافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط).

واستعرض فريق العمل من خلال عرض تقديمي يوضح الأنشطة المختلفة للبرنامج الموقف التنفيذي للعقود الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، شاملاً إنشاء شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتم استعراض الأثر الناتج عن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا ومدى تأثر أعداد العمالة بالمواقع وكذا التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية، وخطط التوريدات من داخل وخارج مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية من شركات المياه والشركات المنفذة للتغلب على الآثار الناتجة عن ذلك.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المُحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وضرورة تذليل أي معوقات قد تؤثر على مواعيد التنفيذ، وأن يتم تدارك أي تأخر في تنفيذ الأعمال بوضع جدول زمني مُعدل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المعنية واستشاري دعم التنفيذ، على أن تقوم شركة المقاولات بالبدء فوراً في الإجراءات التصحيحية وتنفيذ البرنامج الزمنى المُعدل بما يضمن إستمرار تحقيق النتائج المرتبطة بالسحب المُخططة بالبرنامج.

كما تم خلال الاجتماع عرض الأنشطة المجتمعية، وما تم إتخاذه من إجراءات مع شركات المياه والمقاولين بالمواقع لحماية العمالة وأطقم الإشراف للحد من الإصابة بفيروس COVID-19، وكذا متابعة وثائق التأمين بصورة دورية ومراعاة تجديد هذه الوثائق في موعدها وذلك لحماية الحقوق الخاصة بجميع العاملين وأطقم الإشراف في حالة الحوادث لا قدر الله، كما تم استعراض ما تم من خطوات في الدراسة البحثية الخاصة بإستطلاع وقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم المتعلقة بالمياه والصرف الصحى، وأنه سيتم إنهاء المهمة في الموعد المحدد لها، مضيفا أنه بالنسبة لخطط تحسين الأداء بالشركات، فقد تم إستعراض الجهود التي تقوم بها وحدة إدارة المشروعات لمتابعة خطط تحسين الأداء ومؤشرات الأداء الخاصة بالشركات الست المشاركة بالمشروع، والذي أدى إلى تحقيق الشركات المؤشرات الإثنى عشر الخاصة بالبرنامج والمطلوب تحقيقها خلال العام المالى الجارى.

وشدد الدكتور سيد اسماعيل على ضرورة متابعة هذه المؤشرات بشكل دوري لضمان توفير التدفق المالى اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل البنك الدولي.

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