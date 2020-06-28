شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنقذ 6 أفراد بعد تعرّض «بلنص صيد» للحريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت القوات البحرية جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كل الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية، حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ بلنص صيد يدعى «الملكة فريدة»، وعلى متنه 6 أفراد بعد تعرض البلنص للحريق.
جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.
وكانت قاعدة السويس البحرية تلقت إشارة استغاثة، تُفيد بتعرض لنش الصيد لحريق، وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد 2 وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية بأقصى سرعة إلى موقع البلنص المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ.
وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة واقتيد البلنص المنكوب إلى ميناء الصيادين حتى لا يؤثر على حركة الملاحة بمناطق الانتظار والممر الملاحي لقناة السويس.
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