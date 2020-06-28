شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في قناة النهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الإعلامي عمرو الليثي، اليوم الأحد، انتهاء علاقته بقناة النهار. وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد: «أعلن انتهاء علاقتي بقناة النهار، وقد أبلغت محاميّ الأستاذ طارق جميل سعيد بإبلاغ إدارة القناة اعتذاري عن عدم الاستمرار في العمل كرئيس للشبكة أو كمقدم برامج بها». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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