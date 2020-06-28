شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أول حالة مصابة بـ «كورونا» باستخدام بلازما دم متعافي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، بعد تطبيق بروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية، باستخدام بلازما الدم للمتعافين، وذلك لحالة تبلغ من العمر ٥٤ عاما، بمستشفى فاقوس النموذجي.
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفريق الطبي بمستشفى فاقوس النموذجي بإشراف مدير المستشفى، قام بالتشخيص الطبي وإجراء كافة الفحوصات الطبية للحالة، وتم مخاطبة اللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان، وتوفير بلازما الدم من المتعافين بعد اعتماد الشرقية ضمن ٦ محافظات كمركز إقليمي لسحب بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا، وتم تنفيذ بروتوكول العلاج المحدد من الوزارة، وتم شفاء الحالة بفضل الله وخروجها من المستشفي بحالة جيدة.
وقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفى الدكتور محمد الناجي، وجميع أفراد الطاقم الطبي، على الجهود المخلصة المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.
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