شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها 144 (تابع)، قرار لجنة الإدارة المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/5/2020 بشأن تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري. للإطلاع على القرار: الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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