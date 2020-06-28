شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركي: أردوغان يعد نهايته بنفسه.. والأزمة الاقتصادية السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المعارض التركى كمال كليتشدار أوغلو الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى اقتراب نهاية الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية فى مقدمة تلك الأسباب.

وقال المعارض التركى : "لقد كنا فى المركز السابع عشر فى الاقتصاد العالمي، وتراجعنا للمركز التاسع عشر. فعندما تكون هذه النتائج موجوده وتنعكس بشكل مباشر ، ليست هناك حاجة لبذل جهد خاص ليرحل أردوغان، لأنه أصبح قائداً يعد نهايته بنفسه".

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جاء ذلك أثناء مشاركته فى حوار لقناة "دويتش فيله" بالتركية على اليوتيوب، جاوب فيه على بعض الأسئلة التى تتعلق بالمسائل الحالية فى تركيا.

وأضاف كليتشدار أوغلو: " أصبحنا نعيش فى بلد تحت الوصاية، الديمقراطية، والقضاء والنظام التشريعى حتى البرلمان تحت الوصاية.

وأكد أن تركيا تعيش تحت نظام وصاية حكم الرجل الواحد. وقد وصل سعر الدولار من 4 ليرة فى بداية نظام حكم الوصاية فى 2018 ليصل إلى 6 ليرة الآن. والربع ليرة الذهب وصل إلى 661 ليرة تركية بعد أن كان سعره 328 ليرة. ارتفعت تعريفه عبور الكبارى بنسبة 179 فى المائة. ترك 2 مليون 281 ألف شخص عمله خلال فترة هذه الوصاية.