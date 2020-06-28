شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى هيثم الحريرى لوقف نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى، في الدعوى المقامة من المركز المصري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، و طارق العوضي المحامي، برفض المطالبة بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة علي الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر، بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، كما طالبت الدعوي بإلغاء قراري السادة رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي، أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة. استندت الدعوي التي حملت رقم 15495 لسنة 74 قضائية شق عاجل إلي نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو 1970 ، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوي، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السادة المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفض دعوى هيثم الحريرى لوقف نقل تماثيل الكباش من الكرنك لتزيين ميدان التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.