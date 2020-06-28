شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 6 رحلات استثنائية تقل 666 عالقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة مساء اليوم الأحد 6 رحلات إستثنائية قادمة من السعودية وسلطنة عمان ولبنان والسودان وأوغندا وعلى متنها 666 راكب عالق من جنسيات مختلفة.

وقال مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 6 رحلات قادمة من كل من بيروت والخرطوم وعنتيبى ومسقط والرياض وجده تابعة لعدة شركات طيران أجنبية وعربية قد هبطت مطار القاهرة وعلى متنهم 666 راكب

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وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بأجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.