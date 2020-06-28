أخبار مصر اليوم.. التعليم تفتح تحقيقا فى خطأ بسؤال الديناميكا وتوزع درجته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح التحقيق فى خطأ بسؤال الديناميكا وتوزيع درجة السؤال على الامتحان.

التعليم تفتح تحقيقا فى خطأ بسؤال الديناميكا وتوزع درجة السؤال على الامتحان

قرر الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح تحقيق مع اللجنة الفنية لواضعى امتحان الديناميكا الثانوية العامة بعد أن تلقت الغرفة تقريرًا من الهيئة الفنية لواضعى امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بوجود سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل وسوف تجتمع الهيئة لمناقشة الأمر، على أن يتم مراعاة ذلك فى أعمال التقدير لحفظ حقوق جميع الطلاب، وتم إحالة اللجنة للتحقيق، موضحة أنه تم إبلاغ الطلبة بترك السؤال وسيتم إعادة توزيع درجاته على باقى الامتحان.

نص بيان الاتحاد الإفريقى بشأن محاولات حل أزمة سد النهضة.. اجتماع جديد خلال أسبوعين

قال الاتحاد الافريقى، انه تولى الآن موضوع مساعدة الأطراف الثلاثة فى موضوع سد النهضة الإثيوبى، وأبلغ مجلس الأمن الدولى، أن المسالة أصبحت الآن قيد النظر بواسطة الاتحاد، وأوضح الاتحاد فى بيان عقب عقد قمة - عن بعد - دعا لها رئيس الاتحاد الافريقى الحالى، رئيس جنوب أفريقيا، ماتاميلا سيريل رامافوسا، انه رفع التمثيل فى اللجنة الثلاثية التى تضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لتضم خبراء من الاتحاد الافريقى كمراقبين ليساعدوا الاطراف الاساسية فى الوصول لحلول للمسائل العالقة بينهم والتوصل لحل مرض للجميع.

التعليم: ضبط 3 حالات غش بامتحان الديناميكا ورصد سؤال ليس له إجابة ضمن البدائل

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى 103 آلاف و865 طالب/طالبة داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

إنفوجراف.. الاستثمار الأجنبى المباشر يتدفق على مصر كوجهة أولى للاستثمار بأفريقيا

على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية، ومازالت، جهودًا حثيثة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال كافة المقومات المتاحة فى المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم، وهو الأمر الذى جعل مصر وجهة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القارة الأفريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.

التعليم تقرر إلغاء سؤال فى امتحان الديناميكا بسبب خطأ اللجنة الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم إلغاء سؤال فى امتحان الديناميكا اليوم بسبب خطأ من اللجنة الفنية، فيما أكدت مصادر بالوزارة أن السؤال اختيارى وواضع السؤال لم يضع الإجابة الصحيحة ضمن الاختيارات التى جاءت كلها خطأ ويختلف ترتيب السؤال فى كل نموذج.

هدية الداخلية فى ذكرى 30 يونيو.. تطوير الأقسام الشرطية بشكل عصري.. صور

انتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، جنوب سيناء" وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث بدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها.

عودة العمل بموقع هيئة التأمينات للاستعلام عن العلاوات الخمس للمعاشات

تمكنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إصلاح العطل الفنى للموقع بعد تعطله عدة أيّام، وتم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية هنأ فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

التعليم تحدد هوية الطالب المسئول عن تصوير امتحان الديناميكا للثانوية العامة

تمكن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضيات، حيث يؤدى الطالب الامتحان فى إحدى لجان محافظة الإسكندرية.

إصابة 5 مراقبين فى امتحانات الثانوية العامة بالسويس فى حادث انقلاب سيارة

أصيب 5 مراقبين بامتحانات الثانوية العامة، فى محافظة السويس فى حادث انقلاب سيارة ملاكى الشرقية، رقم "188513"، على طريق "السويس- القاهرة"، أمام محطة المياه بوادى حجول اتجاه السويس، وتم نقل المصابين لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

الحكومة: مصر أكبر دولة إفريقية متلقية للاستثمار الأجنبى المباشر عام 2019

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقرير "الاستثمار العالمى 2020"، وهو أحدث التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، والذى أعده المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات يبدأون امتحان مادة الديناميكا

بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات امتحان الديناميكا أحد فروع الرياضيات التطبيقية، بإجمالى ما يقرب من 104 آلاف طالب على مستوى الجمهورية، حيث بدأت لجنة الامتحان العاشرة صباحا ولمدة ساعتين فقط، وأكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تطبيق كافة الاجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل لجان الامتحانات، على رأسها تعقيم اللجان باستمرار، إَضافة إلى تسليم الطلاب كمامات، مشددة على أن ضوابط حماية الطلاب لن تقل حتى انتهاء الامتحانات.

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مطار القاهرة يستقبل اليوم 45 رحلة طيران دولى وداخلى لنقل عالقين وبضائع

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 45 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل 4655 راكبا مصريا، كما يغادر المطار 46 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل حوالى 2705 ركاب.

انتشار الشرطة النسائية بمحيط لجان امتحانات الثانوية بالقاهرة والجيزة

عززت عناصر الشرطة النسائية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، من تواجدها بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة لتأمين دخول وخروج الطالبات فى ثالث أيام الامتحانات، وتأتى امتحانات الثانوية العامة 2020 مختلفة عن سابقاتها بسبب انعقادها فى ظل جائحة كورونا، واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية؛ فأعلنت الوزارة الاستعانة بنحو 17 ألف جهاز لقياس درجات الحرارة للطلاب والمعلمين فى اللجان بجانب توفير 33 مليون كمامة للطلاب والمعلمين والعمال وكافة المشاركين فى أعمال الامتحانات، و7 ملايين جوانتى، و6 آلاف عبوة مطهر، وجعلت 14 طالبا فقط داخل اللجنة الفرعية لتوفير مسافات آمنة بين الطلاب.

لجان الثانوية العامة تتسلم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من الطلاب

بدأت لجان الثانوية العامة فى استلام بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، حيث أفادت طالبات لجنة المنيرة الإعدادية والتى تؤدى فيها طالبات عدة مدارس امتحانات الثانوية العامة 2020، أنهن قمن بتسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لمادتى التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء اليوم .

تعرف على تعديلات السكة الحديد بشأن جداول تشغيل القطارات بعد إلغاء حظر التجوال

يقدم ”الخليج 365” 9 معلومات مهمة عن الجداول الجديدة للقطارات التى أعدتها السكة الحديد بالتزامن مع إلغاء حظر التجوال سواء التى تم البدء فى تطبيقها مع بداية الأسبوع الجارى أو التى ستطبق ابتداءً من الأربعاء المقبل.

بدء امتحان مادة الحديث لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى

انطلقت منذ قليل، امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الحديث، والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.

عمليات التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الديناميكا إلى لجان الثانوية العامة

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة شعبة علمى رياضيات إلى لجان الامتحانات استعدادا لأداء الطلاب الامتحان فى العاشرة صباحا.

طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى اليوم والعظمى بالعاصمة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة.

مصر تطلق حملتها الدعائية للسياحة بتمويل مشترك من هيئة التنشيط والغرف السياحية

قبل أيام من استئناف حركة السياحة الدولية أطلقت مصر حملتها الترويجية الجديدة، فى إطار جو عام من التنافس الدولى والإقليمى على استقطاب السياح وتنشيط الحركة السياحية بعد أربعة شهور من التوقف التام بسبب أزمة فيروس كورونا.

طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الثانوية العامة للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر يونيو للبقالين

انتهت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع التموينية المدعمة لبقالى التموين ومنافذ الصرف بجداول منظمة، ضمن مقررات شهر يونيو الجارى لصرفها لأصحاب البطاقات حتى نهاية الشهر.

قائمة بأهم المتاحف والمواقع الأثرية المقرر افتتاحها للجمهور خلال 72 ساعة

خلال 72 ساعة ستقوم وزارة السياحة والآثار بإعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية لاستقبال الجمهور بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى ضوء استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر اعتبارا من أوائل يوليو.