شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة كفر الشيخ: 10درجات هدية بكل مادة للملتزمين بإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة شيرين أبو وردة، عميد كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ، أنها قررت منح كل طالب من طلاب الفرقة الرابعة بكل مقرر من المقررات، 10 درجات، في حالة التزام الطالب بالحضور حاملاً ال ID الخاص به، والذي يحتوي على رقم الجلوس ورقم اللجنة والمدخل والسلم المخصص للصعود منه، تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وقال عميد كلية التجارة، لـ"الخليج 365" إنها قررت ذلك، ليكون الطالب شريك في الالتزام بالتعليمات التنظيمية والاحترازية، ويساعد ويحافظ على الالتزام الحرفي بنظام وقواعد الامتحانات أثناء الدخول والصعود وأثناء تأدية الامتحان داخل اللجان الامتحانية وأثناء الخروج وذلك حتى انتهاء فترات الامتحانات.

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وأكدت عميد كلية التجارة، أن منحهم الـ 10 درجات، يعد تحفيزا لهم للحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين .