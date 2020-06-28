شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب الغشاش هيتحبس ويدفع 200 ألف.. نائب يكشف التفاصيل في لايف الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النائب إيهاب الطماوى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون عقوبة الغش في الامتحانات، خلال لقائه في لايف على صفحة الخليج 365 على فيسبوك، قدمه تامر إسماعيل صالح.

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وأوضح النائب أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي تنص على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنية.



تامر إسماعيل

وأوضح الطماوي أن ما انتهت إليه اللجنة، هو أن يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.