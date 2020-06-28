شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات استثنائية تقل 395 من العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، 4 رحلات استثنائية، على متنها حوالي 395 مصريا من العالقين بالسعودية والأردن وإيطاليا وقطر، وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة لشركة أير كايرو قادمة من العاصمة العمانية مسقط وتقل 174 مصريآ من العالقين بقطر ، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من السعودية و تقل 161 مصريآ ، ورحلة لشركة أير كايرو قادمة من الأردن علي متنها 50 مصريا ، ورحلة أخرى لشركة مصر للطيران تقل 10 ركاب قادمين من إيطاليا ، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي ، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة علي جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

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وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ، أعلن عن عودة حوالي 57 الف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية علي متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني ، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.