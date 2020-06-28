شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنفذ أعمال النجدة والإنقاذ للنش صيد بالسويس بعد التعرض لحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت القوات البحرية جهودها في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية بالسواحل المصرية حيث نجحت العناصر المكلفة بتأمين نطاق قاعدة السويس البحرية في إنقاذ بلنص صيد يدعي (الملكة فريدة) وعلي متنه عدد (6) فرد بعد تعرض البلنص للحريق.

وكانت قاعدة السويس البحرية قد تلقت اشارة استغاثة تفيد بتعرض لنش الصيد لحريق وعلى الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع عدد (2) وحدة بحرية من قاعدة السويس البحرية بأقصى سرعة إلى موقع البلنص المنكوب وتنفيذ أعمال النجدة والإنقاذ .

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وقامت عناصر القوات البحرية بإخلاء الأفراد وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وجميعهم بحالة جيدة واقتيد البلنص المنكوب إلى ميناء الصيادين حتي لايؤثر على حركة الملاحة بمناطق الإنتظار والممر الملاحى لقناة السويس .