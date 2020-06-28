شكرا لقرائتكم خبر عن مخازن التموين تتسلم السلع المدعمة لمقررات يوليو تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مخازن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الدخلية فى استلام السلع المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو لصرفها للمواطنين على بطاقات التموين اعتبارا من أول الشهر المقبل بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات وهو 50 جنيها لكل فرد، حيث يتم صرف هذه السلع للبقالين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى ليقومو بصرفها للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية .

ويأتى ذلك فى الوقت وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات العذائية بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين، كما تقوم منافذ وزارة التموين بطرح كيلو اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة.