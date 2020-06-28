شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية: لا أحد آمن من كورونا حتى يصبح الجميع بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، أن التغلب على تفشي فيروس كورونا المستجد يتطلب التزام الحكومات والمجتمعات جنبا إلى جنب مع ضرورة اليقظة الدائمة، وغرد مدير الصحة العالمية على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "يمكن التغلب على COVID19 بكل التزام الحكومة والمجتمع. لكنك تقول بحق ، يجب أن نظل يقظين. لا أحد آمن حتى يصبح الجميع بأمان. سويا".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن 9,2 مليون مصاب بكورونا في العالم و 480 ألف وفاة، وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا يتراجع في أوروبا ويتفشى في العالم.

وفى وقت سابق أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من ارتفاع جديدة فى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة مع رفع القيود فى عدد من الدول الأوروبية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، فيما حذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، من وجود عجز فى أسطوانات الأوكسجين التى يحتاجها مرضى الحالات الصعبة والشديدة من فيروس كورونا، والذين يعانون من مضاعفات خطيرة، موضحا أن ترك مرضى فيروس كورونا COVID-19 أصحاب المضاعفات الشديدة بدون علاج، يحرم الخلايا والأعضاء من الأكسجين الذى تحتاجه، ما يؤدى فى النهاية إلى فشل الأعضاء والموت.

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كما قال مدير منظمة الصحة العالمية، إن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس كذلك من أن الجائحة تنتشر بدرجة أكبر.

وقال فى مؤتمر افتراضى عن تطوير لقاح لفيروس كورونا كوفيد-19، المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس، وإتاحته فى مختلف أرجاء القارة "أحدث مليون حالة إصابة بكوفيد-19 سُجلت فى أسبوع واحد"، وأضاف، أنه يجرى العمل الآن على أكثر من 220 لقاحا محتملا وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".