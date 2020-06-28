شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 20 حالة من فيروس كورونا بينهم 10 حالات عزل منزلى بحميات الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد الرملى مدير مستشفى حميات الأقصر، اليوم الأحد، عن شفاء 20 حالة من العدوى بفيروس كورونا، وذلك على مدار اليومين السابقين، منهم 10 حالات حجز بالقسم الداخلى للعزل بمستشفى الحميات، و10 حالات عزل منزلى.

وتوجه الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، بالشكر للمواطنين الذين راهنت الدولة على وعيهم، مشيرًا إلى أنه تلاحظ شفاء عدد كبير من حالات العزل المنزلى نتيجة التزام المرضى بالتعليمات التى تلقوها من المستشفى أثناء حصولهم على العلاج وكارت المتابعة، وكرر التنبيه بأنه على الجميع إلتزام الحذر فى الفترة القادمة حتى نتجنب زيادة الأعداد وتصبح كل الأمور فى حدودها الآمنة الحالية.

وفى نفس السياق كشف الدكتور وليد محمد عرابى نائب مدير المستشفى، عن نجاح إدارة المستشفى خلال الفترة أيام الماضية، بعد تطبيق نظام العزل الجديد، فى خروج وشفاء 141 حالة من العزل المنزلى والعزل الداخلى بالمستشفى، حيث يتم متابعة حالات العزل المنزلى بصورة دائمة داخل المستشفى عيادة جديدة تم تجهيزها داخل مقر صندوق تحيا مصر بعد ضمه للمستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حاليًا.

وأضاف الدكتور وليد محمد عرابى، لـ"الخليج 365"، أنه يتم داخل العيادة الجديدة إستقبال وفحص حالات العزل المنزلى يوميًا وتقديم ندوات ولقاءات التوعية لهم بكيفية وضوابط العزل المنزلى وتقديم العلاج لهم بصورة دورية، وبعد عمل المسحات والاطمئنان على الحالات، يقدم الدكتور عبد الكريم الصيدلى ونائب مدير مستشفى الحميات، لقاء للتوعية بكيفية العزل المنزلى وقدم النصائح للمرضى والمتعافين لحماية أنفسهم من العدوى من جديد، وباقى الحالات لإنجاح العزل المنزلى بالتعليمات اللازمة.