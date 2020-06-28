شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات الوزراء: نصف المصريين اتجهوا للاقتراض لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن سبل عدة لجأت إليها الأسر المصرية لتخطى تداعيات أزمة وباء كورونا، وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الانفوجراف أن نصف المصريين اتجهوا للاقتراض للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية فيما يرى 45.3% أن الإجراءات الاحترازية تسببت فى تعديل الدخل. Advertisements وأوضح الانفوجراف أن 46.5% يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة و48.2% يتوقعون انخفاض مستوى الدخل، وأن 50.3% من الأسر اتجهت للاقتراض من الغير لمواجهة تداعيات كورونا و17% اعتمدت على مساعدات اهل الخير و1.5% اتجهت لبيع جزء من الممتلكات.





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