شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعد انقضاء فترة العزل المنزلى.. وزير الإسكان يعود لممارسة مهام عمله بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، لممارسة مهام منصبه من مكتبه بمقر وزارة الإسكان، وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلى، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بالفيروس.

وعقد الدكتور عاصم الجزار، فى مكتبه لقاءات مُكثفة مع مسئولى الوزارة وقيادات القطاعات المختلفة بالوزارة، لمتابعة ملفات العمل بجميع المشروعات التى تنفذها قطاعات الوزارة المختلفة، وكذا استعراض جميع الملفات والمراسلات.

وعند وصول وزير الإسكان لمقر الوزارة، أجرى الكشف بجهاز الحرارة عند دخوله من بوابة الوزارة، واستقبله قيادات الوزارة والعاملون بحفاوة وترحيب، بعودته سالماً معافى، متمنين له دوام الصحة والعافية، والتوفيق فى أداء مهمته فى النهوض بالعمران المصرى ، والمساهمة فى التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تلقى اتصالات عديدة من المسئولين الحكوميين، والشخصيات العامة، تهنئه بعودته سالماً لممارسة مهام عمله.

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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وخلال فترة العزل المنزلى والتى طبقها على نفسه، كان يعقد اجتماعات يومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة جميع المشروعات التى تنفذها قطاعات الوزارة، وكذا ترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.







