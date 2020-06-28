شكرا لقرائتكم خبر عن 80 %من الأسر المصرية رفعت استهلاكها من الأدوات الطبية بسبب كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله ان هناك تأثرا كبيرا لحق بالسلوك الاستهلاكي للأسر المصرية جراء جائحة كورونا لاسيما في الإنفاق على الأدوات الطبية والذي وصلت نسبته إلى 80 % كما تسببت الأزمة في إقبال المصريين على استهلاك السلع الغذائية مثل الأرز و زيت الطعام والبقوليات وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

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وأشار التقرير إلى إنخفاض إنفاق المصريين على الملابس والمواصلات و مصاريف المدارس بسبب إجراءات الإغلاق الاقتصادى التي كانت مقررة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ إصدار مجلس الوزراء لسلسلة من الإجراءات الاحترازاية التي شملت حظر التجول خلال ساعات معينة من اليوم.