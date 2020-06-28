شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن نتيجة العينة العشوائية لامتحان عربى الثانوية العامة بنجاح 95.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالب/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.

وأضاف حجازى، إن 112 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالب/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالب/طالبة منازل، كما حصل 6606 طالب/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالب/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالب/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.