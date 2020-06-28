السياحة: 144 مطعم وكافيتريا سياحية حصلوا على شهادة السلامة الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السياحة : حصول 144 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية

حصل 144 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائهم لكافة الضوابط والاشتراطات التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن ذلك جاء فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من يوم أمس السبت، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وأضاف السيد عبد الفتاح العاصى أن لجان الفحص مستمرة فى استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقى المنشآت السياحية التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآُثار كانت قد أعلنت منتصف الشهر الجارى عن كافة الضوابط واشتراطات السلامة الصحية الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة كاملة باللغتين العربية والانجليزية، والتى يتم تطبيقها بكافة أنواع المنشآت الفندقية والسياحية والمطارات وشركات الطيران المصرية والمواقع الأثرية والمتاحف ومختلف الأنشطة السياحية.

وقد تضمنت الضوابط الخاصة بتشغيل المنشآت السياحية مايلى:

- صالة الطعام

• تقليل التزاحم عند مدخل المطعم أو الكافيتريا من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون المحمول أو أية وسيلة أخرى.

• قياس درجة حرارة رواد المطعم قبل الدخول.

• التشجيع على التعامل باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

• حظر الـ “Open Buffet” مع السماح بالـ”Served Buffet” مع الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص.

• ترك مسافة لا تقل عن ٢ متر بين كل مائدة و أخري، و متر واحد بين كل شخص وآخر على المائدة الواحدة، بحد أقصى ستة أفراد على المائدة الواحدة.

• توفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

• الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع).

• الالتزام بتغيير مفارش موائد الطعام بين كل مستخدم وآخر.

• حظر تقديم الشيشة.

• حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط ينتج عنه تجمعات بالمطعم.

• غلق أماكن ألعاب الأطفال.

• الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص فى خدمة الـ”Take Away” داخل المنشأة، وقصر تواجد العملاء داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الانتظار خارج المطعم لاستلامه من خلال مندوب تسليم الطلبات.

2- المطبخ

• الالتزام بتنظيف وتعقيم وتهوية المطبخ بشكل يومي، وتطهير الأسطح الملموسة بانتظام.

• الالتزام بالمسافات الآمنة بين العاملين داخل المطبخ.

• الالتزام بكافة معايير النظافة وارتداء العاملين للكمامات والقفازات، مع تغييرها بين الحين والآخر، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة.

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• إتباع المواصفات الدولية لسلامة وجودة الغذاء.

• توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

- النظافة والتعقيم

• تعقيم وتطهير الأماكن العامة والأسطح بصورة منتظمة.

• توفير معقمات الأيدى بكافة الأماكن.

• تطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم فى المنشآت.

• الحفاظ على التهوية الجيدة، والالتزام باشتراطات وزارة الصحة والسكان بشأن التكييف المركزي.

• التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارتى الصحة والسكان والبيئة.

• تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يومياً.

- دورات المياه

• الالتزام بالتعقيم وتطهير جميع نقاط التلامس بشكل منتظم.

• القيام بالتهوية الجيدة بشكل منتظم.

• توفير أدوات التعقيم والصابون السائل.

• توفير المناديل الورقية فقط.

• توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس.

- المصاعد

• تشغيل المصاعد بنسبة ٥٠٪ من طاقتها الاستيعابية كحد أقصى، ووضع علامات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف داخل المصعد.

• التزام الركاب وعامل المصعد بارتداء الكمامات داخل المصعد.

• الالتزام بتعقيم وتطهير المصاعد وجميع نقاط التلامس بها بشكل منتظم.

-إجراءات السلامة الصحية للعاملين بالمنشآت السياحية

• التشغيل بنسبة ٥٠٪ من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة كحد أقصى (لحين إشعار آخر).

• قياس درجات الحرارة يومياً لجميع العاملين.

• توفير أدوات وقاية شخصية لجميع العاملين.

• الالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

• عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية.

• توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم، وضرورة إخطار إدارة المنشأة بظهور أية أعراض على أحد منهم، أو على أحد من الزائرين.