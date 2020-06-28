شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخليج 365.. انتفاضة لدعم الدولة المصرية أمام الأمم المتحدة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز ”الخليج 365”، الذى قدمته الزميلة رغدة بكر، وأعده الزميل رامى نوار، عدد من أهم الأخبار على الساحة المحلية والعالمية بالإضافة إلى أخبار الرياضة والطقس.

وجاء فى الموجز، أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، الامتحان في مادة الديناميكيا.. وكشف الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن قرابة 104 آلاف طالب وطالبة بشعبة العلمى رياضيات يؤدون امتحان مادة الديناميكا اليوم الأحد فى العاشرة صباحا من إجمالى 667 ألف طالب بالثانوية العامة.

وتناول الموجز، احتشاد المئات من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك أمام مقر الأمم المتحدة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، والتأكيد على دعم الدولة المصرية فى ظل التحديات التى تواجهها فى الآونة الأخيرة.. وردد أبناء الجالية هتافات داعمة للإدارة السياسية، مؤكدين حق مصر فى حماية أمنها القومى، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاء فى الموجز، أطلقت مصر حملتها الترويجية الجديدة، فى إطار جو عام من التنافس الدولى والإقليمى على استقطاب السياح وتنشيط الحركة السياحية بعد أربعة شهور من التوقف التام بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك قبل أيام من استئناف حركة السياحة الدولية.

فيما أكدت وزارة الأوقاف، أنها تثق فى وعى وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعى سيكون ثقافة الشعب المصرى فى كل الأماكن، وأنها مستمرة فى عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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رياضيًا.. قرر مسئولو النادى الأهلى إعارة صالح جمعة نجم وسط الفريق فى الموسم المقبل، بعد تجديد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لعقده، ورفضه بقاء صالح جمعة داخل النادى فى وجوده، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لوجود خلاف سابق بين الطرفيين.

أما عالميا... شهدت مدينة فلوريسانت بولاية ميزورى الأمريكية، تظاهر عدد من المتظاهرين اعتراضا منهم واحتجاجا على العنصرية النظامية التى يعامل بها السود بأمريكا، والممارسات الوحشية التى يتعامل بها الشرطة الأمريكية ضد السود، وألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد من المتظاهرات، كمام قامت برش المتظاهرين بغازات الفلفل، فى محاولة منهم لتفريق المتظاهرين.











