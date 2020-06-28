شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مرشد سياحى يصنع كمامات من نبات البردى برسومات فرعونية لدعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم أحد المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر، على عمل فكرة جديدة لدعم السياحة فى ظل أزمة فيروس كورونا بمصر والعالم أجمع، حيث قام بتنفيذ وعمل كمامات من نبات البردى قابلة للاستخدام لمدة تزيد عن شهر، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد19".

وفى هذا الصدد قال صاحب المبادرة سعيد وزيرى مرشد سياحى "ألمانى- انجليزى"، أنه قام بعمل العديد من المنتجات من نبات البردى، وبالتزامن مع ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وبعد ظهور العديد من الكمامات التى تحمل الصور، وكمامات قطنية، جاءته فكرة تنفيذ كمامة بالنبات البردى، حيث يشترى نبات البردى، من محافظة البحيرة، ليقوم بعد ذلك مع شريك له، بسحب المادة السكرية المتواجدة بالنبتة، ليتم بعد ذلك كبسها وقصها، ورسم العديد من الأشكال عليها.

وتابع سعيد وزيرى، فى بيان صحفى، أن هناك كمامات من نبات البردى، تحمل صور "عين حورس، إيزيس، الجعران"، وغيرها، وتابع أن الكمامة لاقت استحسان العديد من العاملين فى المجال السياحى، مضيفا أن الكمامة مطابقة للمواصفات التى اعلنت عنها وزارة الصحة.

وأردف "سعيد وزيرى"، أن هذا النوع من الكمامات يعد وسيلة جيدة للدعاية السياحية، مضيفا أن الكمامة تكلفتها من بداية شراء النباتات من البحيرة حتى تصنيعها بقيمة تصل إلى 24 جنيها، ليقوم بيعها بعد ذلك بـ25 جنيها.

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كمامة من ورقة البردى

كمامة من ورق البردى

سعيد وزيرى مرشد سياحى ألماني إنجليزي