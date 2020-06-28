شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى وزارة التضامن الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها أول شهر يوليو، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وفى هذا التقرير نتعرف معا على مواعيد صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 2.4 مليون صاحب معاش على أربعة دفعات:

الدفعة الأولى تبدأ أول يوليو 2020

الدفعة الثانية تبدأ أول أكتوبر 2020

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الدفعة الثالثة تبدأ أول يناير 2021

الدفعة الرابعة تبدأ أول أبريل 2021

سيتم صرف الزيادة مع ميعاد صرف معاش كل شهر

قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 7 مليارات جنيه سنويا

سيتم صرف العلاوة الدورية بقيمة 14% أول شهر يوليو 2020