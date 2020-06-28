إنفو جراف.. مواعيد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فى وزارة التضامن الاجتماعى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها أول شهر يوليو، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمس اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وفى هذا التقرير نتعرف معا على مواعيد صرف العلاوات الخمس لما يقرب من 2.4 مليون صاحب معاش على أربعة دفعات:
الدفعة الأولى تبدأ أول يوليو 2020
الدفعة الثانية تبدأ أول أكتوبر 2020
الدفعة الثالثة تبدأ أول يناير 2021
الدفعة الرابعة تبدأ أول أبريل 2021
سيتم صرف الزيادة مع ميعاد صرف معاش كل شهر
قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 7 مليارات جنيه سنويا
سيتم صرف العلاوة الدورية بقيمة 14% أول شهر يوليو 2020
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