شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بألمانيا تحتشد أمام السفارة ببرلين احتفالا بذكرى 30 يونيو..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الجالية المصرية فى ألمانيا، وقفة اليوم الأحد، أمام السفارة المصرية فى برلين، احتفالا بذكرى 30 يونيو، واحتشد أبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، أمام السفارة، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى ، وسط أنغام مكبرات الصوت على الأعانى الوطنية.

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: فى ظل هذه الظروف التي تمر بها مصرنا الغالية علينا أن نكون جميعا ايد واحدة ونقف بجانب القيادة السياسية فى جميع القرارات التي تأخذها القيادة لحماية حدودنا الغربية وإنهاء مشكلة سد النهضة بالطرق السلمية.

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، أن احتفالية اليوم تأتى لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو التى أنقذت الشعب المصرى من جماعة الشياطين الإخوان الإرهابين، قائلا :"تحية للشعب المصرى العظيم والقيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيا مصر".

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وقال ماجد سعد رئيس المنظمة المصربة الألمانية:"نحن نحتفل سويا بمرور 7 سنوات على الإطاحة بخطر الإرهاب الاخوانى ويجب علينا الاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية تحيا مصر ورئيس مصر".