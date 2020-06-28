مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجنة للثانوية العامة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": الداخلية تنفي وجود تجمعات أمام لجنة للثانوية العامة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما بالمواد المخدرة بمدينة ٦ أكتوبر، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

قضت محكمة الطفل المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية بمعاقبة طالب، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، لإدانته بقيادة سيارة والده بسرعة جنونية ودهس المجني عليها شيماء نور، داخل كومباوند مدينتي بالقاهرة الجديدة، والتسبب في وفاتها وإصابة صديقتها، يوم 1 يونيو الجاري، وذلك حسبما أفاد أحمد نور، شقيق المجني عليها.

نفى مركز الإعلام الأمنى لوزارة الداخلية، صحة ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن وجود تجمعات أمام إحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة بمنطقة المعادي بالقاهرة.

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أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قراار بشأن الدعوى المطالبة بوقف نقل عدد من تماثيل الكباش من معابد الكرنك لميدان التحرير لتزيينه.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخصين لتهديدهما لمدرس بسلاح ناري، لتشدده في المراقبة على الامتحانات داخل لجنة للثانوية العامة.

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم السبت، ببلاغ للمستشار النائب العام حمادة الصاوي، قيد تحت رقم 18774 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد العميل الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين الإخوانية، والتي تمول من المخابرات التركية وتبث من تركيا، بسبب خروجه يوميا على تلك القناة الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر، محرضا ضد مصر وقياداتها ومؤسساتها تنفيذا للأوامر التي يتلقاها من جهاز المخابرات التركي مقابل تمويلات مالية ضخمة لتنفيذ تلك السياسة العدائية ضد مصر وشعبها.

انتهت أجهزة الأمن بالجيزة، من تطوير عدد من أقسام الشرطة، بالقطاع وفقًا لبرنامجها الزمني، ولنموذج موحد اضطلعت الأجهزة الاستشارية بوزارة الداخلية بتنفيذه وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وتطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تم تطوير أقسام شرطة الجيزة، والعجوزة، أول أكتوبر، وإمبابة، وجار الانتهاء من تطوير قسم شرطة الطالبية وعددًا من أقسام ومراكز القطاع.