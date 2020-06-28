مصر | اعترافات عاطلين لاتجارهما في "مخدر الموت" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اعترافات عاطلين لاتجارهما في "مخدر الموت" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بأكتوبر بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما بالمواد المخدرة بمدينة ٦ أكتوبر، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وأدلى المتهمون، باعترافاتهما أمام النيابة، لحيازتهما لـ٧٥٠ جراما من الهيروين، بقصد الاتجار، وأنهم يروجوا للمخدرات، على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزتهما على المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمول للإتصال بعملائهما، وفرد خرطوش وذلك للدفاع عن أنفسهم.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين، لحيازتهما لـ٧٥٠ جرام من مخدر الهيروين، بأكتوبر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بمخدر الهيروين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما (750 جراما لمخدر الهيروين – فرد خرطوش – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمول للاتصال بعملائهما.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.